نواب مصريون يرفعون عريضة ترفض منح الجنسية المصرية مقابل المال

رفعت مجموعة من النواب المصريين عريضة إلى رئيس ​مجلس النواب​ عبروا فيها عن رفضهم قانون منح الجنسية المصرية مقابل مبلغ مالي، الذي حصل على موافقة ​لجنة الدفاع​ و​الأمن​ القومي في المجلس.

وجاء في نص ​العريضة​ الموجه إلى رئيس مجلس النواب ​علي عبد العال​، أن النواب الموقعين على العريضة وعددهم 10، يؤكدون رفض مشروع قانون منح الجنسية، قائلين: "نرفض بيع الجنسية المصرية تحت أي مسمى ونسجل رفضنا للقانون والتعديلات الواردة عليه".

وقد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري في يونيو الماضي، على مشروع قانون قدمته ​الحكومة​، يسمح لم يدفع مبلغ عشرة آلاف ​دولار​ بالحصول على الجنسية المصرية.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف "إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار ما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات ​الدولة​ مع تحقيق الأمن القومي".