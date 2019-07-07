كوشنر: القيادة الفسلطينية نجحت بإفشال مؤتمر البحرين

أكد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر أن "القيادة الفلسطينية نجحت في إفشال جهوده عبر مقاطعة الفلسطينيين للمؤتمر الاقتصادي في البحرين"، مشيراً الى أنه "كان هناك جمع غفير من رجال الأعمال وممثلي شركات عالمية، وكان هناك كثيرون أرادوا الحضور لكننا لم ندعهم"، مشدداً على أن "الخطة الاقتصادية يمكن تحقيقها، ولكن ذلك لن يتم من دون قيادة فلسطينية".
وخلال مقابلة عبر الهاتف أجراها مع صحفيين عرب وإسرائيليين، شدد كوشنر على أن "28 مليار دولار من بين 50 مليارا تم تخصيصها ضمن صفقة القرن سيتم استثمارها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذه المليارات لن تأتي إذا لم تغير القيادة الفلسطينية طرقها".
وأقر بفشل "ورشة البحرين"، الشق الاقتصادي مما بات يعرف بـ "صفقة القرن" الأميركية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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