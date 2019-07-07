أ ف ب: اليمين اليوناني يتصدر الانتخابات التشريعية في البلاد

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "أ.ف.ب" بأن "اليمين اليوناني بزعامة ميتسوتاكيس يتصدر ​الانتخابات التشريعية​ في البلاد"، مشيرةً الى أن "ذلك بناء على استطلاعات لدى الخروج من ​مراكز الاقتراع​".

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