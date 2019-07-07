سلطات فرنسا تطالب إيران بوقف الأنشطة التي لا تنسجم مع الاتفاق النووي

طالبت السلطات الفرنسية ​إيران​ "بحزم" بوقف الأنشطة التي لا تنسجم مع ​الاتفاق النووي​، مشيرة إلى "أننا نترقب تأكيدا من ​الطاقة الذرية​ حول إعلان إيران تجاوز التخصيب نسبة 3.67 بالمئة".

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