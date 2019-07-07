كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، اليوم الأحد، مع السفير الفرنسي في عمان دافيد بيرتولوتي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الأمنية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أنه تم التطرق، خلال اللقاء، إلى الأزمة السورية وتأثيرها على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأكد حماد أن العلاقات بين البلدين متينة لاسيما في الجانب الأمني وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات، وبرامج التدريب والتأهيل، مشيرا إلى أن الأردن يتطلع إلى شراكات أوسع مع دول العالم المتقدم.

بدوره، أكد السفير الفرنسي عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والمستوى المميز من التعاون القائم بينهما في شتى المجالات، مبديا رغبة بلاده في الاستمرار في تطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة.