كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيجيريا توقع اتفاقية التجارة الحرة بأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد متحدث رسمي اليوم الأحد، أنّ الرئيس النيجيري "محمد بخاري" قد وقع على اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا البالغة 3 تريليونات دولار.

ووفقاً لوكالة رويترز، أنها كأكبر اقتصاد في القارة، كان قرار نيجيريا بالتوقيع على الصفقة بمثابة دفعة للاتفاقية، وكانت واحدة من آخر الدول التي تلتزم بالصفقة.

وعند توقيع الاتفاق في قمة الاتحاد الإفريقي في النيجر، دعا بخاري دول القارة إلى توحيد الجهود لجذب الاستثمار وتنمية التصنيع المحلي ومكافحة التهريب.

وتهدف اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا القارية إلى توحيد 1.3 مليار شخص، وخلق كتلة اقتصادية بقيمة 3.4 تريليون دولار يمكن أن تستهل حقبة جديدة من التنمية.