كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يستغل حرب طرابلس ويدعم حكومة الوفاق (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت تركيا مع قطر اتفاقية عسكرية فى 2014، يحق بموجبها تدخل تركيا فى قطر عسكريًا، واستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتفاقية بعد المقاطعة العربية وأرسل قواته بكثافة إلى قطر.

وبحسب مداد نيوز، لم يفوت أردوغان، الفرصة في ليبيا فاستغل الفراغ السياسى والحرب الدائرة في طرابلس واستضاف فايز السراج رئيس حكومة الوفاق.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، إنه يحق للمجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج طلب الدعم من تركيا أو من أي دولة أخرى، وبموجب الاتفاق فيمكن لأردوغان إرسال جيشه إلى ليبيا، مما جعل العميد خالد المحجوب يأمر المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة يؤكد أن أي تدخل خارجي سيقابل بانتفاضة شعبية عارمة.