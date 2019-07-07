كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاتلات التحالف العربي تدمر معسكرا للحوثيين وسط اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، اليوم الأحد، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين في أحد المعسكرات بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن "مقاتلات التحالف شنت 4 غارات جوية على تجمعات للحوثيين في معسكر الحمزة الكائن بمديرية السبرة جنوب شرق المحافظة، دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف"، بحسب ما أفادت قناة "العربية".

وتأتي هذه الغارات بعد يومين على غارات جوية مماثلة استهدفت مواقع الحوثيين في المعسكر.

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واستهدفت مقاتلات التحالف هذا المعسكر الذي يقع على الخط الرابط بين محافظتي إب والضالع، عشرات المرات، حيث يعتبر من أهم معسكرات التدريب الحوثية الذي تستعين به في تسيير عملياتها العسكرية في محافظات تعز والضالع والحديدة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.