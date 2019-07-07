كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاتب سعودي: حراس الإرهاب يرفضون توجه حكومات المنطقة للتنمية والتعمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فهد الشقيران، الكاتب والباحث، إن حراس الإرهاب في المنطقة، يرفضون مشروع التغيير والتطور التنموي في المنطقة، موضحا ضرورة استثمار أفكار التنمية مع الجيل الشاب في المجتمع.

وأوضح الشقيران، أن تحصين الشباب باحتوائهم، لا يجعلهم صيدا سهلا للأصوليات بأنواعها، التي صدرتها جماعة الإخوان الإرهابية، التي تخطط دائما للسيطرة على عقول الشباب على وجه التحديد.

وطالب الباحث بإجراءات أكبر ضد الجماعة، موضحا ضرورة توحد الحكومات العربية، في إغلاق المقرات التابعة لـ«الإخوان»، ومنع كوادرها من الحضور في فعاليا المجتمع المختلفة، ومحاربتها فكريا واجتماعيًا وثقافيًا وفنيًا، ما يساهم في انحسار المتطرفين في المجال العام.