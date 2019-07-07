كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يدعو لتوفير ممرات إنسانية للمهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى بابا الفاتيكان- البابا فرانسيس صلوات يوم الأحد من أجل ضحايا تفجير مركز المهاجرين في ليبيا الأسبوع الماضي، ودعا إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لإنشاء ممرات إنسانية واسعة لمنع مآسي مماثلة.

وأصابت غارة جوية مركز احتجاز يضم معظم المهاجرين الأفارقة في طرابلس يوم الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الكثيرين.

وقال البابا في كتابه الأسبوعي "أنجيلوس" في روما: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يرفع يده عن مثل هذه الأعمال الخطيرة".

كما دعا البابا فرانسيس للصلاة لأولئك الذين حوصروا في الهجمات الأخيرة في أفغانستان ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.