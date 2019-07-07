كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 3 أشخاص فى اليوم الأول من مهرجان الثيران بإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الصليب الأحمر الإسبانى، إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح وشخصان أخران بجروح في الرأس خلال اليوم الأول من مهرجان إسبانيا الشهير للثيران في بلدة بامبلونا الشمالية يوم الاحد.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، تم حمل رجل في سيارة إسعاف على نقالة بعد فترة وجيزة من اندفاعه في الشوارع الضيقة في وسط المدينة التى تحمل طراز العصور الوسطى حتى حلبة مصارعة الثيران، والتي استمرت دقيقتين و 41 ثانية.

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ويجتمع الآلاف من المتسابقين، الذين يرتدون ثيابًا رأسية حتى أخمص القدمين، مع مناشير حمراء ساطعة، كل عام للفرار الصباحي التقليدي، وبعد ذلك تبقى الحيوانات في حلبة مصارعة الثيران حتى معارك بعد الظهر.

وعالج الصليب الأحمر 53 شخصًا، وغالبًا ما يصاب المتسابقون في سباقات الثيران التقليدية في أسبانيا، لكن لم يمت أحد في مهرجان سان فيرمين في بامبلونا منذ أن احتُفل بالإسباني دانييل جيمينو في رقبته بواسطة ثور يانديلا في عام 2009.

هذا العام، كان الثيران من مربي الماشية بويرتو دي سان لورينزو، الذي كان ثيرانه مسؤولين عن إصابة شخص في الماضي، وتم تكريم شخص واحد في يوم افتتاح المهرجان العام الماضي.