كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تندد بــ"عقلية الحرب الباردة" لدى بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سفير الصين لدى لندن، اليوم الأحد، إن الصين ليست مهتمة بحرب دبلوماسية مع بريطانيا، لكنها ترفض "عقلية الحرب الباردة" من قبل بعض السياسيين البريطانيين بشأن احتجاجات هونج كونج.

ودخلت الصين وبريطانيا في خلاف علني بشأن الاحتجاجات الحاشدة في هونج كونج ضد مشروع قانون معلق الآن يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بكين ستتدخل مباشرة، قال السفير "ليو شياو مينج ليو" لقناة بي بي سي التلفزيونية، إن الصين ملتزمة التزاما تاما باتفاق "دولة واحدة ونظامان"، وأنه لديه ثقة كاملة في قدرة هونج كونج على حل الوضع.

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كما أضاف أنّ الحكومة البريطانية كانت تتدخل في الشؤون الداخلية لهونج كونج وتحاول "عرقلة العملية القانونية".

ووفقاً لوكالة رويترز، تم استدعاء ليو إلى وزارة الخارجية البريطانية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد تعليقاته بأن بريطانيا "الاستعمارية" يجب أن "ترفع يديها عن هونج كونج".

وكانت هونج كونج تحت الحكم البريطاني لمدة 150 عامًا تقريبًا حتى عام 1997.

وقال ليو "لسنا مهتمين بحرب دبلوماسية مع المملكة المتحدة.. نحن لا نزال ملتزمين بهذا العصر الذهبي بين بلدينا"، لكنه أضاف أن اللهجة المستخدمة من قبل بعض السياسيين البريطانيين كانت "لهجة عقلية الحرب الباردة".