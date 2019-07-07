كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذيرات من تسونامى بعد زلزال قوى فى أندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع زلزال بلغت قوته 7.1 درجة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويزي الإندونيسية في وقت متأخر من اليوم الأحد، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من موجات تسونامي.

ووقع الزلزال في البحر على عمق 10 كيلومترات وفقًا لوكالة الجيوفيزياء الإندونيسية.

ووفقاً لوكالة رويترز، قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال 6.9 ريختر، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.