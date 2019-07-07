كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دويتشه بنك" يخطط لخفض 18 ألف وظيفة فى عملية إصلاح شاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط البنك الألمانى "دويتشه بنك" لخفض 18 ألف وظيفة في عملية إصلاح شاملة بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو تهدف إلى تغيير اتجاه المقرض الرئيسي المتعثر في ألمانيا.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، سيقوم البنك أيضاً بإلغاء أعماله المتعلقة بالأسهم العالمية وتقليص بنكه الاستثماري، متوقعاً خسارة صافية بقيمة 2.8 مليار يورو (3.1 مليار دولار) في الربع الثاني نتيجة لإعادة هيكلة الرسوم.

وقال دويتشه بنك، إنه سيخفض أيضًا عمليات الدخل الثابت، وخاصة أسعار الفائدة، كما ستنشئ وحدة جديدة لتقليص الأصول غير المرغوب فيها، بقيمة 74 مليار يورو من الأصول المرجحة للمخاطر.

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وأعلن الرئيس التنفيذي كريستيان الخطة عن إعادة هيكلة واسعة النطاق في مايو عندما وعد المساهمين "بتخفيضات قاسية" للبنك الاستثماري، وجاء هذا التعهد بعد فشل "دويتشه" في الاتفاق على الاندماج مع "كوميرزبانك".

وكانت تقارير وسائل الإعلام قد أشارت إلى أن دويتشه بنك يمكن أن يقلص ما يصل إلى 20 ألف وظيفة- أكثر من واحد من كل خمسة من موظفيه الـ 91،500، وقال البنك إنه سيخفض عدد الموظفين إلى 74000 موظف بحلول عام 2022.

واجتمع مجلس الرقابة التابع للبنك يوم الأحد للموافقة على التغييرات المقترحة، وهي واحدة من أكبر التغييرات في الصناعة منذ الأزمة المالية.