كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاليفورنيا تستعد لزلزال ثالث عنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار خبراء الزلازل في كاليفورنيا، إلى أن هناك فرصة بنسبة 10 في المائة لوقوع زلزال آخر بقوة 7 ريختر بولاية كاليفورنيا التي ضربها بالفعل زلزالان عنيفان اليومين الماضيين.

وبعد حدث يوم الجمعة، حذرت عالمة الزلازل في كاليفورنيا "لوسي جونز" من أن هناك فرصة بنسبة 10 بالمائة لحدوث زلزال آخر بقوة 7 أو أعلى في الأسبوع المقبل.

وأوضح جونز لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن "الصدع ينمو"، مضيفة أن طوله الآن يتراوح بين 25 و 30 ميلًا.

على مدار الأسبوع المقبل، تتوفر نسبة 27% لحدوث زلزال ثالث بجنوب كاليفورنيا أكبر من 6 ريختر، لكن هناك فرصة بنسبة 96% للتغلب على هزة بقوة 5 درجات أو أعلى.