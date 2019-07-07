كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقدم للجيش اليمني في منطقة سليم وتحرير مواقع جديدة بقعطبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة اليوم من تحرير مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية إن القوات المشتركة سيطرت على مناطق “حبيل القراعيات”، و”حبيل الحريوه”، و”حبيل الباطنه”، غرب جبهة الشخب في مديرية قعطبة، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي الإرهابية التي لاذت بالفرار.

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وذكرت المصادر أن تواصل التقدم في الاثناء نحو منطقة سليم غربي مديرية قعطبة.

وقد اسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا واسر ثلاثة منهم.