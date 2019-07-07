كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على المئات من "النحل" ميتا بعد زلزال كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم العثور على الآلاف من النحل ميتاً على الأرض بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتظهر اللقطات المروعة المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي "خليل أندروود"" خارج منزله، وسط كتلة من الحشرات الميتة يوم السبت، وقال "هذا جنون.. لم أشهد شيئًا كهذا من قبل، انظر كم عدد النحل الموجود على الأرض بعد الزلزال".

وأشار إلى البعض الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة، ويبدو أنه يهز وينبض على الأرض بالإضافة إلى الكفاح الذي واجهه أثناء نقل سيارته.

ونقلاً عن صحيفة "ديلى ميل"، اليوم، يدعي أندروود أن النحل "يرتعش وينفجر ويموت نتيجة الزلازل.

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ولاحظ العلماء من قبل أن الحيوانات والحشرات تتصرف بشكل غريب في الفترة التي سبقت الزلزال، لكنهم لا يعرفون السبب، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي

بينما يعرف العلماء أن المخلوقات قادرة على التعرف على الزلازل قبل البشر، فإن الآليات لا زالت تعجز عن شرح كيف ولماذا يحدث ذلك.

كما لاحظت إحدى الدراسات التي أجريت في شمال تايوان والتي راقبت أعداد الحشرات على مدى فترة من الزلزالين 7.3 و 6.8، حدوث "انخفاض كبير" في عدد الحشرات الفردية وكذلك الأنواع الفردية.

ولكن في دراستهم التي استمرت ثلاث سنوات، وجدوا أن الحشرات التي تعيش بشكل رئيسي تحت الأرض بالقرب من المياه قد تأثرت وكذلك تلك التي تعيش في الرواسب المائية.