كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاكم إسطنبول يطالب بوضع أردوغان بالسجن بسبب تحويل الأموال للخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول ناشطون، تسجيلا مصورا يظهر حاكم إسطنبول وهو يدين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل الأموال للخارج.

ونشر التسجيل للمشاهدة ويظهر حاكم اسطنبول الجديد يطالب بوضع أردوغان بالسجن لتحويله اموال خارج تركيا فتحداه أردوغان بأنه اذا اثبت ضده تحويل هذه الاموال بأنه سيستقيل.

ويوضح التسجيل، أن حاكم إسطنبول فتح الحاكم الصندوق الأسود وأدان الرئيس التركي بالأدلة فهتفت قاعة البرلمان التركي (فليستقيل أردوغان)