كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقعات بهزيمة "تسيبيراس" فى الانتخابات المبكرة باليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الناخبون اليونانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة قد تشهد إزاحة رئيس الوزراء اليساري ألكسيس تسيبراس لصالح حزب الديمقراطية الجديدة.

واحتفظ حزب "سيريزا" اليسارى المتطرف بالسلطة في البلاد منذ ما يقرب من 5 سنوات، مما جعل من أزمة تسيبراس هى الأطول باليونان منذ نصف قرن تقريبًا.

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ويكافح رئيس الوزراء تسيبراس للتغلب على العجز بمقدار 10 نقاط في استطلاعات الرأي وسط استياء واسع النطاق بعد سنوات من الضرائب المرتفعة.

وتم فتح مراكز الاقتراع في الـ7صباحًا بالتوقيت المحلي وستغلق في الـ7 مساءً، وفي حوالي الساعة 9 مساءً، من المتوقع ظهور استطلاعات الخروج الأولى من خلال إعطاء إشارة واضحة للنتيجة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، أنه قبل التصويت اليوم، تنبأت 3 استطلاعات للرأي بفوز واضح لحزب الديمقراطية الجديدة اليمينى، مما دفع تسيبراس إلى حث الناس على الخروج والتصويت.