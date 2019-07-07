قال عمر بلافريج، عن فدرالية اليسار، إن التعليم العتيق بمفهومه القديم، يجب أن يدمج في التعليم العادي.
وأوضح بلافريج: “أنا لست ضد ما يرتبط بالدين، لكن علينا التفكير في مستقبل البلاد، وأبنائه”.
واستغرب بلا فريج في “البرودكاست” الأسبوعي، في صفحته على “فايسبوك”، عن اهتمام البرلمانيين بهذا النوع من التعليم.
وأورد بلافريج أن بعض البرلمانيين يطرحون مواضيع ثانوية، مشيرا إلى السؤال، الذي يطرح مرار في البرلمان حول “أهمية التعليم العتيق”.
وأضاف المتحدث نفسه أنه في كل مرة يحضر فيها وزير الأوقاف إلى البرلمان يسأله البرلمانيون، سواء من “البجيدي” أو “الأحرار”، أو باقي الفرق عن التعليم العتيق، متسائلا: “هل فيهم من يدرس أولاده في التعليم العتيق؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر بلافريج مستغربا من اهتمام البرلمانيين بالتعليم العتيق ويتساءل: هل يدرسون أولادهم فيه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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