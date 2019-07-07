أب مارس الجنس على ابنته في القصر الكبير.. حكم عليه غيابيا -التفاصيل

علم “اليوم24” أن الشخص، الذي مارس الجنس على ابنته في القصر الكبير، سيعرض على القضاء، الثلاثاء المقبل، بعدما قرر الوكيل العام في محكمة الاستئناف في طنجة، أول أمس الجمعة، إيداعه بالسجن المحلي في طنجة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن أطوار القضية تعود إلى قبل 6 سنوات، بعد أن تقدمت ابنته بشكاية إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في القصر الكبير، اتهمت فيها أباها بممارسة الجنس عليها، وهو في حالة سكر متقدم.

وأفادت المصادر ذاتها أنه في ذلك الوقت، تمت مواجهة الابنة مع المتهم، وتم إطلاق سراحه، لأن دلائل إدانته لم تكن كافية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الدعوة القضائية ظلت مفتوحة، إلى أن أمرت السلطات بإجراء تحاليل طبية لإثبات واقعة الاغتصاب، وبعد ظهور النتائج، حكمت محكمة الاستئناف في طنجة حكمها الغيابي بعشر سنوات سجنا على الأب، بينما كان الأخير يقضي عقوبة حبسية في إحدى السجون في الشمال بسبب المخدرات.

وعند خروجه من السجن تم تنقيطه بشرطة القصر الكبير، حيث تبين أنه مطلوب قضائيا لتنفيذ عقوبة سجنية.