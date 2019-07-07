لماذا رفض زيدان التعاقد مع نيمار؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن السبب وراء رفض مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما كشفته التقارير، فإن سان جيرمان عرض على ريال مدريد ضم نيمار مرتين، لكن النادي الملكي رد بأن النجم البرازيلي ليس ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زين الدين زيدان، مدرب الملكي، بات لا يفكر في ضم أجنحة هجومية جديدة، عقب تعاقده مع البلجيكي إيدين هازارد، والبرازيلي رودريغو جوس.

ويدرك النادي الملكي أن ضم نيمار سيكون عقبة أمام تطور البرازيلي فينيسيوس جونيور مستقبلًا، لأن اللاعب الشاب لن يجد مساحة كافية للمشاركة بالمباريات، لا سيما أنه ظهر بمستوى جيد خلال الموسم المنتهي.

وأشارت إلى أن فينيسيوس قد يضطر إلى تغيير مركزه خلال الموسم المقبل من الجناح الأيسر إلى الأيمن، بسبب أن هازارد سيحجز الجبهة الأخرى لحسابه في التشكيل الأساسي.