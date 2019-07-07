أبو ناهية: هـ. إكسال سينافس على العودة للممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع اللاعب أحمد أبو ناهية، في الأيام الأخيرة، على عقد يقضي بانضمامه لفريق هبوعيل إكسال، الذي سينافس الموسم المقبل في الدرجة الأولى المنطقة الشمالية.

وتسعى الإدارة الكسلاوية إلى تجهيز فريق قوي من أجل المنافسة على العودة إلى الدرجة الممتازة بعد هبوطه منه الموسم المنقضي.

وقال اللاعب أحمد أبو ناهية، في حديث لـ"عرب 48"، إنني "سعيد بالتوقيع مع هبوعيل إكسال، وبدون شك تلقيت عروضا من مختلف الفرق سواء إن كان في الدوري الفلسطيني والبلاد، لكن بالأخير فضلت الانضمام إلى الفريق الكسلاوي".

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وأضاف أنه "خلال المفاوضات مع هبوعيل إكسال، لمست بأن هناك مساع ورغبة للفريق من أجل تجهيز فريق قوي للموسم القادم، حتى ينافس على العودة إلى الدرجة الممتازة".

وأشار إلى أنه "سيكون لدينا فريق قوي ومميز الموسم القادم، وبدون شك ستنافسنا فرق أخرى على الصعود، إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق هدف الفريق الموسم المقبل وحسم الصعود من المرحلة الأولى للدوري".

وختم أبو ناهية بالقول إنني "أتمنى أن يكون موسما ناجحا لهبوعيل إكسال، وكلي أمل بأن أساهم في تحقيق الصعود حتى نكون عند حسن ظن الجماهير".