مكتب عبد المهدي: فتح 10 أزقة ورفع 200 كتلة كونكريتية في الكرخ غداً

وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تنفيذا للامر الديواني 247 سيتواجد الجهد الهندسي بالساعة 800 من يوم غد ابتداء من ساحة ام الطبول الى مدخل المهدية تقاطع محمد الدرة".

وأضاف أنه "سيتم رفع 200 كتلة كونكريتية وفتح 10 ازقة لتقليل الازدحامات وتسهيل حركة المرور".



وكان عبد المهدي قد أصدر في وقت سابق اليوم الأحد، أمراً ديوانياً يقضي برفع الصبات الكونكريتية من مداخل بوابات مطار بغداد.