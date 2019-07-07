مكتب عبد المهدي: فتح 10 أزقة ورفع 200 كتلة كونكريتية في الكرخ غداً

أعلن الفريق الركن محمد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الأحد، عن فتح 10 أزقة ورفع 200 كتلة كونكريتية في جانب الكرخ يوم غد الاثنين.
وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تنفيذا للامر الديواني 247 سيتواجد الجهد الهندسي بالساعة 800 من يوم غد ابتداء من ساحة ام الطبول الى مدخل المهدية تقاطع محمد الدرة".
وأضاف أنه "سيتم رفع 200 كتلة كونكريتية وفتح 10 ازقة لتقليل الازدحامات وتسهيل حركة المرور".
وكان عبد المهدي قد أصدر في وقت سابق اليوم الأحد، أمراً ديوانياً يقضي برفع الصبات الكونكريتية من مداخل بوابات مطار بغداد.
وأضاف أنه "سيتم رفع 200 كتلة كونكريتية وفتح 10 ازقة لتقليل الازدحامات وتسهيل حركة المرور".
وكان عبد المهدي قد أصدر في وقت سابق اليوم الأحد، أمراً ديوانياً يقضي برفع الصبات الكونكريتية من مداخل بوابات مطار بغداد.
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