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الميناء يفشل في عبور حاجز الحدود بالدوري الممتاز

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2019-07-07 | 17:57

الميناء يفشل في عبور حاجز الحدود بالدوري الممتاز

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نجح فريق الحدود في التغلب على الميناء بنتيجة 2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب التاجي ضمن لقاءات الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
الحدود قص شريط اهداف المباراة في الدقيقة 6 ليستمر في تفوقه حتى نهاية الشوط الاول من عمر المباراة، لكن الميناء سرعان ما ادرك التعادل في الشوط الثاني عن طريق اللاعب محمد شوكان في الدقيقة 55، إلا إن الحدود عاد ليسجل مجدداً عن طريق منتظر عادل في الدقيقة 70، لتنتهي المواجهة بتغلب الحدود بهدفين لهدف.

الفوز اوصل رصيد الحدود الى النقطة 43 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 36 في المركز السابع عشر.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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