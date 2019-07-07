الميناء يفشل في عبور حاجز الحدود بالدوري الممتاز

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2019-07-07 | 17:57
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نجح فريق الحدود في التغلب على الميناء بنتيجة 2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب التاجي ضمن لقاءات الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
الحدود قص شريط اهداف المباراة في الدقيقة 6 ليستمر في تفوقه حتى نهاية الشوط الاول من عمر المباراة، لكن الميناء سرعان ما ادرك التعادل في الشوط الثاني عن طريق اللاعب محمد شوكان في الدقيقة 55، إلا إن الحدود عاد ليسجل مجدداً عن طريق منتظر عادل في الدقيقة 70، لتنتهي المواجهة بتغلب الحدود بهدفين لهدف.
الفوز اوصل رصيد الحدود الى النقطة 43 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 36 في المركز السابع عشر.
الفوز اوصل رصيد الحدود الى النقطة 43 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 36 في المركز السابع عشر.
المحرر: محمد خليل
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