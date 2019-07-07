الشباب والرياضة تتلقى شكاوى بسبب زخم المباريات على ملعب كربلاء الثانوي

وانتشرت انباء عن قيام وزارة الشباب والرياضة، بنقل مباريات نادي كربلاء من ملعب الثانوي الى ملعب الشباب في حي العامل.

وقال المتحدث باسم وزارة الشبا والرياضة موفق عبد الوهاب في حديث للسومرية نيوز، إن "قيام الوزارة بنقل مباريات نادي كربلاء من الملعب الثانوي الى ملعب الشباب في حي العامل، لا يقع ضمن مسؤوليتها كونه امراً فنياً من اختصاص لجنة المسابقات في اتحاد الكرة".



واوضح أن "ما يتعلق بوزارة الشباب والرياضة فإنها فاتحت اتحاد الكرة بشان عدم اقامة مباراتين في نفس التوقيت كونه سيؤدي الى التاثير على استعدادات الملاكات الفتية و الإدارية العاملة في ملعب كربلاء الدولي الذي يستعد لتضييف المجموعة الاولى لبطولة غرب آسيا، ما يعني ان الملعب الثانوي ايضا يجب ان يكون مهيئاً نماماً لاحتضان تدريبات الفرق المشاركة".

وتابع عبد الوهاب، ان "وزير الشباب والرياضة احمد رياض، تلقى شاكوى بسبب زخم المباريات المقامة على ملعب كربلاء الثانوي".



ومن المقرر ان تقوم اللجنة المشرفة لاتحاد غرب آسيا باجراء زيارات الى ملعبي كربلاء الدولي والثانوي لتقييم التحضيرات الخاصة ببطولة غرب آسيا.