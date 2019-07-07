زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب شرق إندونيسيا

اعلنت وكالة الزلازل الإندونيسية، الاحد، أن زلزالا بقوة 7.1 درجة بمقياس ريخيتر يضرب شرق البلاد، وحذرت الوكالة من تسونامي. ودفع الزلزال السلطات الإندونيسية إلى التحذير من موجات مد عملاقة "تسونامي"، حسب وكالة "رويترز". ووقع الزلزال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية مساء اليوم الأحد. وذكرت وكالة الزلازل الإندونيسية أن الزلزال وقع في البحر على عمق عشرة كيلومترات.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.9 درجة. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.9 درجة. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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