ترند الموجز|الحكومة ترفع سن المعاش لـ65عاما..وبعد فضيحة المنتخب.. بلاغ ومنع من السفر وتحرك برلماني.. وصلاح يحاسب على المشاريب

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الحكومة ترفع سن المعاش لـ65 عاما.. تعرف على التفاصيل وموعد التطبيق الفعلي، وبعد تحرك الجهات السيادية.. أول بلاغ للنائب العام ضد الجبلاية.. ومنع الأعضاء من السفر.. وإجراء عاجل من البرلمان، وصلاح ’’هيحاسب على المشاريب‘‘.. هل ترك المعسكر لزيارة راموس؟.. وحقيقة الشلة التي يفرضها على الجهاز الفني.. وما سر الأنانية وتحدي الجميع في أزمة وردة؟.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الحكومة ترفع سن المعاش لـ65 عاما.. تعرف على التفاصيل وموعد التطبيق الفعلي

أعلنت الحكومة عن عزمها رفع سن المعاش للعاملين بالدولة، ليصبح 65 عاما، بدلا من 60 عاما.

وبحسب موقع اليوم السابع، أعلن حسن محمد عمر، مستشار وزيرة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، وأنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج وسيبدأ التطبيق الفعلى بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين.

وأشار مستشار وزيرة التضامن، إلى أن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن رفع سن المعاش سيوثر ايجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.

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بعد تحرك الجهات السيادية.. أول بلاغ للنائب العام ضد الجبلاية.. ومنع الأعضاء من السفر.. وإجراء عاجل من البرلمان

كشفت تقارير إعلامية عن بدء جهات سيادية التحقيق في فساد اتحاد الكرة، وفتح العديد من الملفات الخاصة بمجلس إدارة الجبلاية، عقب الخروج المهين من كأس أمم إفريقيا.

أول بلاغ للنائب العام ضد الجبلاية

وبحسب موقع اليوم السابع، قدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغاً للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد مسئولي اتحاد الكرة، جاء فيه أن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، يعد إهدارا للمال العام، الذي يتعين على المجلس المحافظة عليه.

وأكد محفوظ، في بلاغه أن الاستقالة لا تعفي من المسئولية القانونية، وفقا لنص المادة 119من قانون العقوبات، والمال العام، هو ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الحكومية، أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها.

البلاغ يطالب بمنع الأعضاء من السفر

وطالب البلاغ بالتحقيق في تلك الاتهامات التي أضرت بالمال العام، ومنع المسئولين عن اتحاد الكرة من السفر، وطلب تحريات الجهات الأمنية والسيادية، حول تلك الوقائع المنسوب صدورها ضد المشكو فى حقهم.

إجراء عاجل من البرلمان

وفي سياق متصل، قدم عدد من نواب البرلمان بيانات عاجلة، الأحد، بالجلسة العامة للبرلمان بشأن خروج منتخب مصر.

من جانبه، أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أنه حذر سابقا من فساد الرياضة وخاصة اتحاد الكرة المصرى، بعد النتائج المخيبة والفضيحة التى حدثت فى روسيا 2018 .

ووقال وهدان فى بيان له الأحد: "لقد طالبت من خلال مجلس النواب باستقالة اتحاد الكرة وهو ما لم يحدث، وعدم المحاسبة هو ما أوصلنا لتلك النتائج فى بطولة أفريقيا 2019"، مشددا على ضرورة محاسبة مسئولى اتحاد الكرة فى تهم الفساد والمحسوبية وعدم الاكتفاء بالاستقالة.

وأضاف وكيل البرلمان: "الآن يتكرر الفشل والفساد من أعضاء الجبلاية، لذلك لا بد هذه المرة من محاسبة حقيقية عن كل الفشل، وعن حالة الحزن التى تعرض لها الشعب المصرى، وعن الإخفاق فى كل شىء، سواء فى اختيار المدرب وحصوله على أعلى راتب فى أفريقيا - 106 ألف دولار أى ما يعادل 1.7 مليون جنيه مصرى شهريا - وفى المجاملات لبعض اللاعبين، أو فيما حدث داخل معسكر المنتخب، واستبعاد اللاعب عمرو وردة ورجوعه مرة أخرى".

وشدد "وكيل النواب" على أن المسئولين من الدولة عن الرياضة المصرية، عليهم دور كبير فى كشف فساد قطاع الرياضة، من خلال تقديم كل الفاشلين والفاسدين إلى المحاسبة، فهم ليسو أعلى من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر الذى يواجه المحاكمة في بلده سويسرا، مضيفا أن محاسبة هؤلاء من أجل إنقاذ سمعة مصر الدولية والرياضية.

وكان هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن استقالته، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا .

كما تقدم نائبيه سيف زاهر وأحمد شوبير بالاستقالة من منصبيهما، بلإضافة إلى أحمد مجاهد وحازم إمام وخالد لطيف استقالتهم من منصبهم رسمياً باتحاد الكرة من أصل 11 عضو .

كما تقدمت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالتها من عضوية المجلس، استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية.

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وتنص اللوائح، على أن يصبح المجلس منحلا بشكل رسمى نتيجة تقدم 7 أعضاء باستقالات من أصل 11 فردا يعملون داخل الجبلاية.

كما تنص لائحة الجبلاية على أنه في حالة استقالة نصف أعضائه، يتولى إدارته بشكل مؤقت ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية لحين دعوته لإجراء انتخابات لمجلس جديد.

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صلاح ’’هيحاسب على المشاريب‘‘.. هل ترك المعسكر لزيارة راموس؟.. وحقيقة الشلة التي يفرضها على الجهاز الفني.. وما سر الأنانية وتحدي الجميع في أزمة وردة؟

كعادة النجوم الكبار، هم أكثر من يتعرضون للهجوم والانتقادات، في حالة إخفاق منتخبات بلادهم في البطولات المختلفة، بسبب الآمال الملقاة على عاتقهم.

وبعد خروج المنتخب الوطني من دور الـ16، من بطولة الأمم الإفريقية، عقب أداء مخيب للآمال أمام جنوب إفريقيا، تعرض محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لانتقادات حادة.

أنانية غير مبررة

الأنانية من أهم الانتقادات التي تعرض لها صلاح، فظهر أداء لاعب ليفربول، بشكل متوسط، لم يرتق لما يقدمه مع فريقه الإنجليزي.

وسيطرت الأنانية في التصرف بالكرة، وعدم الجماعية في بعض المواقف، على صلاح، خلال الـ4 مباريات التي خاضهم مع الفراعنة في البطولة.

تدخله في قصة وردة

أدى تدخل صلاح في قضية استبعاد عمرو وردة، بسبب اتهامات التحرش، إلى تعرضه لهجوم حاد، نظرا لتحديه الجميع برفع عقوبة اللاعب، بعد ضغطه على اتحاد الكرة.

هل ترك صلاح المعسكر لزيارة راموس في الغردقة؟

ترددت أنباء عقب خروج مصر من البطولة، بأن صلاح ترك معسكر الفراعنة قبل يومين من مواجهة جنوب إفريقيا، لزيارة سيرجيو راموس قائد ريـال مدريد، والذي كان يقضي إجازة في الغردقة، تشجيعا للسياحة، بضغوطات من اتحاد الكرة، الذي برر غياب اللاعب عن مران المنتخب يومها بأنه يعاني من نزلة برد.

وفي الوقت ذاته تضاربت الأنباء حول ترك صلاح المعسكر، إذ نفى رجل الأعمال كامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، ما تردد بشأن زيارة نجم المنتخب الوطني، لراموس، في مقر إقامته بمدينة الغردقة.

وقال "أبوعلي" في تصريح لمصراوي، إن صلاح لم يحضر إلى الغردقة إطلاقا خلال هذه الأيام، مضيفًا: "إزاي هيجي الغردقة ويسيب المنتخب المصري؟".

شلة صلاح

دائما عقب إعلان قائمة المنتخب في البطولات الرسمية، يتردد بأن محمد صلاح يشترط منذ قبل كأس العالم ضم الثلاثي ( كوكا - وردة - عمر جابر) كونهم أصدقائه المقربين منه.

وكانت هناك واقعة قبل كأس العالم 2018، حيث كشف الإعلامي إسلام الشاطر، خلال تصريحات تليفزيونية، عن رفض صلاح، استبعاد عمر جابر، وكان وقتها يلعب في نادي لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكي معارا من نادي بازل السويسري، من قائمة المنتخب الوطنى المسافرة لخوض نهائيات مونديال روسيا.

وأضاف الشاطر أن صلاح طلب من المدير الفني للمنتخب الوطني وقتها الأرجنتيني هيكتور كوبر، بضرورة تواجد جابر فى قائمة الفراعنة خلال مونديال روسيا وعدم استبعاده.

وبعد ذلك عاد صلاح لقائمة المنتخب، وشارك في كأس العالم.

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