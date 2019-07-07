توجّه عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ للنائب ​نقولا صحناوي​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أن يزور الوزير باسيل المناطق اللبنانية فأهلاً وسهلاً به لكن أن ينبش القبور ويقوم بكلام تحريضي ملؤه الحقد فلا أهلاً ولا سهلاً به".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم لصحناوي:لا أهلا ولا سهلا بباسيل حين يقوم بكلام تحريضي ملؤه الحقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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