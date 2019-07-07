الدفاع المدني: إنقاذ 4 بنغلادشيين من الغرق في ذوق مكايل

أنقذ عناصر من ​الدفاع المدني​ أربعة اشخاص من الجنسية البنغلادشية كان قد جرّهم الموج فيما كانوا يحاولون ممارسة هواية السباحة.

وانقذهم العناصر بعد أن ابتعدوا حوالي 200 متر عن الشاطئ وتمّ نقلهم الى بر الأمان مقابل الشاطئ في ذوق مكايل - ​كسروان​.