عادل أفيوني: لوقف التشنج والتعالي والعودة إلى أجواء التوافق

ناشد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "الأفرقاء وقف التشنج والتعالي والعودة إلى أجواء التوافق"، معتبراً أننا "بأمس الحاجة للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء لمعالجة التحديات التي تواجهنا".
وأشار إلى أن "الوضع الاقتصادي يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وإطلاق إصلاحات بنيوية، والشعب اللبناني ينتظر منا حلولا لمشاكله والأسواق تترقب تحركنا".
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