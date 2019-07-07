بعثة المنتخب تغادر مصر “على دفعات”.. المحترفون يتوزعون على بلدان أروبا

غادر، اليوم الأحد، آخر فرد من البعثة المغربية المرافقة للمنتخب المغربي لكرة القدم، وذلك بع إقصاءه من دور ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا بالديار المصرية، على يد المنتخب البنيني، في المباراة التي جمعت بينهما، يوم الجمعة الماضي، بملعب “السلام” في العاصمة المصرية القاهرة.

وعلم “اليوم24″، أن جل لاعبي المنتخب المغربي، توجهوا مباشرة صوب مقر سكناهم في مختلف البلدان الأروبية، يوم أمس السبت، بينما تحول للمغرب كل من رضا التكناوتي، أنس الزنيتي، عبد الكريم باعدي، وياسين بونو.

أما الطاقم التقني للمنتخب، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، فقد غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، متوجهين صوب المغرب، قبل أن يلحق بهم، عشية اليوم، الطاقم الإداري للجامعة، الذي رافق “أسود الأطلس” صوب مصر.

وأخفق المنتخب المغربي في تحقيق آمال المغاربة، بالذهاب لأبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة القارية، بعد أن خرج من دور الثمن، بشكل مفاجئ على يد منتخب بنيني لم يكن مرشحا لتجاوز الدور الأول.