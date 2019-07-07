رغم إقصائه للمغرب.. الاتحاد البنيني يقدم اعتراضا رسميا لـ”الكاف” بسبب المباراة

على الرغم من تمكن منتخبه من بلوغ دور ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في مصر، على حساب المغرب، بركلات الترجيح، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة القارية، إلا أن الاتحاد البنيني لكرة القدم، قدم رسالة احتاجية لدى الـ”كاف”، ضد الحكم الأنغولي هيلدر مارتينيز، الذي أدار مباراته أمام “أسود الأطلس”.

واتهم الاتحاد البنيني للعبة، المدرب الأنغولي بمحاولة ” إخراج منتخب بنين من تركيزه، بإعلان أخطاء غير صحيحة، وتوزيع البطاقات الصفراء والحمراء على لاعبي المنتخب، كما أنه لم يحتسب عددا من الأخطاء الصريحة لمنتخبنا”، يقول الاتحاد المذكور.

واتهم الاتحاد البنيني، في بلاغ رسمي، ورسالة وججها للاتحاد القاري، الحكم ذاته بـ “عدم احترام القونين وأخلاقيات التنافس التي ينص عليها الاتحاد الإفريقي والدولي”، مشددا على أنه لم “يكن عادلا في هذه المباراة”.

جدير ذكره، أن منتخب بنين، تأهل لدور الربع، بعد الفوز على المغرب بضربات الترجيح، بنتيجة 4 لواحد، مع العلم أن الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء، قد انتهى بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله.