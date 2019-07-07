بمناسبة “تعميده”.. ظهور ابن الأمير هاري وميغان ماركل بملامح واضحة – صور

احتفل الأمير البريطاني “هاري”، وزوجته “ميغان ماركل”، أمس السبت، بتعميد طفلهما، الذي بلغ من عمره شهرين، ونشر حسابهما الرسمي على “أنستغرام”، صورة لهذه المناسبة.

ونشر الحساب الملكي أول صورتين تظهر فيهما ملامح صغير العائلة الملكية البريطانية “أرشي” بوضوح، وذلك بعد تعميده، وكتب رفقتها: “اليوم تم تعميد دوق ودوقة نجل ساسكس آرتشي في الكنيسة الخاصة في قلعة وندسور. التقطت هذه الصورة في القاعة الخضراء للرسم بقلعة وندسور جالس (من اليسار إلى اليمين): دوقة كورنوول ، دوق ساسكس ، أرشي هاريسون ماونت باتن وندسور ، دوقة ساسكس ، دوقة كامبريدج. الوقوف (من اليسار إلى اليمين): أمير ويلز ، والسيدة دوريا راجلاند ، والسيدة جين فيليس ، والسيدة سارة ماككورودال ، ودوق كامبريدج.

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المعمودية هي طقس مسيحي يمثل دخول الإنسان الحياة المسيحية، وتتمثل باغتسال المعمد بالماء بطريقة أو بأخرى، ليصبح تابعا ليسوع المسيح، وتابعا للكنيسة المسيحية، ويعتقد أن الطفل المعمد يخلص من الخطيئة الأصلية، التي هي خطيئة آدم، وحواء، ويدخل الحياة مرة أخرى كإنسان جديد.

وبحسب الاعتقاد المسيحي، فإن أول عماد في التاريخ كان عماد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.