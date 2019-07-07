بعد توقف سنطرال عن جمع حليب تعاونيات الغرب..خسائر كبرى والفلاحون يبيعون أبقارهم

توقفت شركة “سنطرال دانون”، بشكل مفاجئ، عن جمع حليب تعاونيات الغرب؛ منذ فاتح يوليوز الجاري، ما أثر سلبا في الوضعية الاقتصادية للفلاحين الصغار.

وأفاد الشريف الكرعة، رئيس اتحاد الغرب لتعاونيات الحليب، ورئيس تعاونية بوكدور لإنتاج الحليب، في حديثه مع “اليوم24″، أن توقف “سنطرال” عن جمع الحليب من الفلاحين، بشكل مفاجئ، يعني قمة استهتارها بهم، وحكرتها لهم أمام لا مبالاة المسؤولين.

وأضاف المتحدث نفسه أن الجهات المسؤولة لم تتواصل مع الفلاحين، أو الشركات الأخرى، من أجل حثهم على اقتناء الحليب من التعاونيات.

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وأورد المتحدث ذاته أن “تصرف الحكومة دليل واضح على أن الفلاح لا مكانة له في المجتمع”؛ فبحسبه “لا يعقل أن تجهل الجهات المسؤولة قرار شركة سنطرال، ومع ذلك لم تتخذ أي تدابير لحماية الكساب، علما أن منتوج الحليب لا يقبل التخزين”.

وفيما يخص عواقب هذا القرار على بعض التعاونيات، أوضح الشريف الكرعة، رئيس تعاونية بوكدور لإنتاج الحليب إلى أن الفلاحين في منطقة الغرب، قرروا عرض الأبقار للبيع.

وأشار الكرعة إلى أن “التعاونيات ستتحمل خسائر كبرى، وذلك لعدة أسباب، من بين أهمها أن الحليب لا يقبل التخزين، فضلا عن أن الموقع الجغرافي للتعاونيات لا يسمح بتسويقه، وذلك لبعدها عن المدن الكبرى، وضعف القدرة الشرائية للمستهلك المحلي، إضافة إلى أن بعضها، من بينها تعاونية “بوكدور” لإنتاج الحليب، تتوفر على أبقار، تحلب بوفرة، وتتطلب أعلافا”.