محمد صلاح ينجو من اعتداء الجماهير المصرية

نجا محمد صلاح لاعب منتخب مصر لكرة القدم، من الإصابة بزجاجة مياه كانت متجهة نحو نجم ليفربول الإنجليزي، من أحد الجماهير المصرية التي تابعت مباراة منتخب بلادها أمام جنوب إفريقيا، أمس السبت، برسم ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ومنع تيتو غارسيا مساعد مدرب “الفراعنة”، المكسيكي خافيير أغيري، الذي تمت إقالته، زجاجة المياه من إلحاق الأذى بمحمد صلاح، حين تصدى لها قبل أن تصل نجم المنتخب المصري.

ولم تتقبل الجماهير المصرية خروج منتخبها من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، وصبت جام غضبها من مدرجات ملعب القاهرة الدولي على اللاعبين بعد نهاية المباراة، بفوز منتخب “بافانا بافانا” بهدف دون رد، وتأهله لربع نهائي المسابقة، حيث سيواجه نيجيريا، الذي أقصى حامل اللقب الكاميرون، بالفوز عليه بثلاثة أهداف لاثنين.