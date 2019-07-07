القوات اليمنية تتقدم في الضالع.. ومقتل 10 حوثيين بصعدة

الأحد 2019/7/7 07:21 مساء بتوقيت أبوظبي

أحرزت القوات اليمنية المشتركة، الأحد، تقدما ميدانيا جديدا شمال محافظة الضالع جنوبي البلاد، فيما قتل 10 عناصر بصفوف مليشيا الحوثي في غارات لمقاتلات التحالف بصعدة.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن وحدات من الحزام الأمني والجيش اليمني أمّنت بشكل كامل سلسلة التلال "السود" و"القراميد" ومحيطها، وتمكنت من تحرير مدرسة "القفلة" شمال بلدة "الزبيريات" غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع.

أما في محور الشخب، حرر الجيش اليمني مناطق "حبيل القراعيات" و"حبيل الحريوة" و"حبيل الباطنة" ويواصل تقدمه نحو بلدة "سليم" غربي البلدة في المديرية ذاتها.

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وبحسب المصدر، فإن المواجهات التي خاضها الجيش اليمني والقوات المشتركة مع مليشيا الحوثي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسر 3 عناصر آخرين وتدمير عدد من الآليات التابعة لها، فيما تستمر المعارك بجبهة حجر.

إلى جبهة أخرى، شنّت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عنيفة على تجمعات حوثية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للانقلابيين.

وأوضح المركز الإعلامي لمحور كتاف بالجيش اليمني أن 10 عناصر بصفوف مليشيا الحوثي قُتلوا، كما تم تدمير دورية قتالية أخرى في قصف نفذته إحدى مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك في "وادي الغول" قرب مركز المديرية.

وتخوض قوات الجيش اليمني والقوات المشتركة، بإسناد التحالف، معارك مستمرة في صعدة والضالع في أعقاب عمليات تستهدف إلحاق الخسائر البشرية الكبيرة بصفوف المتمردين الحوثيين وإضعاف ترسانتهم العسكرية بدك معداتهم النوعية.