القبيسي ورئيسة برلمان البوسنة والهرسك تبحثان علاقات التعاون

الأحد 2019/7/7 06:38 مساء بتوقيت أبوظبي

بحثت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، وبورجانا كريستو رئيسة برلمان جمهورية البوسنة والهرسك، سبل تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك على هامش مشاركة القبيسي في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط الذي يعقد بمدينة ميلان إيطاليا بعنوان "أسواق رأس المال البديلة للنمو الاقتصادي في البحر المتوسط.. الدور الحاسم للبرلمانيين".

وجرى، خلال اللقاء، الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي.





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وأشار الجانبان إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية كقوة ناعمة وأهمية تفعليها لدى المؤسستين البرلمانيتين من خلال التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا.

وأكد الجانبان متانة العلاقات الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البوسنة والهرسك وأهمية تعزيز علاقات التعاون في المجالات كافة، وأهمية توقيع مذكرة تفاهم وتعاون وإنشاء لجنة صداقة برلمانية بين البرلمانيين.





واستعرضت القبيسي رؤية الإمارات وخططها واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل والتخطيط له، ونهج القيادة واهتمامها بالمواطن كأساس التنمية وركيزتها الأساسية.

ولفتت، خلال اللقاء، إلى أبرز المحطات التي مرت بها منذ إعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برنامج التمكين عام 2005، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وقرار رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50% في المجلس الوطني الاتحادي اعتبارا من الدورة المقبلة.