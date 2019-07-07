تقرير: أردوغان وراء حملة اضطهاد السوريين بتركيا

يعاني نحو 3.5 مليون سوري في تركيا من أزمات اضطهاد وتمييز ضدهم، نتيجة سياسات خاطئة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، في تقرير لها الأحد، إن السوريين فروا من ويلات الحرب إلى تركيا ظنا منهم أنهم سيجدون وطناً بديلا إلا أنهم اصطدموا بحالة من الاحتقان ناتجة عن أزمة اقتصادية بعد أن شجّع أردوغان السوريين على مغادرة وطنهم كمحاولة لاستخدامهم كورقة ضغط فيما بعد على أوروبا.

وتسبب تدفق اللاجئين السوريين بأعداد أكبر مما تتحمله تركيا في تكبد اقتصاد البلاد خسائر كبيرة، يرى الأتراك أنهم يدفعون ثمنها في الوقت الحالي.

وتحت عنوان "الأزمة الاقتصادية تصعد التوترات بين اللاجئين السوريين والأتراك"، كشفت الصحيفة أنه وسط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، تزداد التوترات وأعمال الشغب مؤخرا في إسطنبول.





وقال لاجئ سوري يدعى عبدالله عزيز الأخرس (23 عاماً) يعيش في تركيا، لـ"ويست فرانس": "لقد عشنا السبت الماضي لحظات رعب، بعدما سمعنا صرخات في الشارع كأنه قتال في الشارع ولكن ميّزنا الأصوات واتضح أن الأتراك يصيحون (يسقط السوريون) يأخذون قوتنا، فخشينا أن يتعرضوا لنا".

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة اقتصادية حادة، حيث بلغت نسبة التضخم نحو 15.72%، فيما هبطت الليرة التركية إلى معدل غير مسبوق.

Advertisements

ورصدت الصحيفة الفرنسية خطاب الكراهية تجاه السوريين المقيمين في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في خطابات لسياسيين أتراك.

وأظهرت مقاطع مصورة، تمت مشاركتها على نطاق واسع، مجموعة من الأتراك يتجمعون في شوارع مقاطعة "إيكيتيلي"، في بلدية كوتشوك شكمجة، الواقعة على الجانب الأوروبي من إسطنبول، وهم يهتفون: "أيها السوريون اخرجوا من بلادنا".

كما هاجم الأتراك بعنف المتاجر التي يديرها مواطنون سوريون، حيث كُتبت واجهات متاجرهم باللغة العربية.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى واقعة أخرى، وهي شائعة الاعتداء الجنسي المزعومة التي أثارت اندلاع أعمال عنف ضد السوريين في تركيا، مشيرة إلى أنه في مساء 29 يونيو/حزيران قام حشد من الرجال بمهاجمة الشركات السورية في إسطنبول في أعقاب انتشار شائعات عن اعتداء جنسي على قاصر.

ووفقاً لمديرية إسطنبول، فإن هذه الشائعات التركية بأن سورياً اعتدى على قاصر لا أساس لها من الصحة، إلا أن الواقعة أثارت موجة واسعة من العنف في الشوارع، بحسب ما نقل مراسل الصحيفة.





وفي عام 2016، سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من 13 مليون حالة نزوح ولجوء لمواطنين سوريين، داخل البلاد وخارجها، منذ أكثر من 5 سنوات اشتعلت خلالها الدولة في حرب أهلكتها.

وكان نصيب تركيا 1.9 مليون لاجئ سوريا من هذا العدد قبل أن يرتفع العدد إلى 3.5 مليون يشكلون ضغطاً على الاقتصاد التركي.

وبحسب التقرير نفسه، فإن الأطفال اللاجئين يشكلون أكثر من 50% من إجمالي الرقم، بينما تبلغ نسبة النساء 35%، والرجال 15%.