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ألمانيا تحث إيران على العدول عن أحدث خطواتها النووية

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الرئيس الإيراني حسن روحاني

حثت ألمانيا يوم الأحد إيران على التوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق النووي وذلك بعد أن أعلنت طهران عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى الذي يسمح به الاتفاق.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية ”يساورنا قلق بالغ من إعلان إيران أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم فوق المستوى المسموح به وهو 3.67 في المئة“.

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وتابع ”نحث إيران بشدة على وقف جميع الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والعدول عنها“.

وأضاف أن ألمانيا على اتصال مع بريطانيا وفرنسا، المشاركتين الأوروبيتين الأخريين في الاتفاق النووي، لتحديد الخطوات التالية.

 

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