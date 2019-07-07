البرهان: هناك جهات سياسية تتربص بالثورة السودانية وأخرى لا ترغب بالتوصل إلى اتفاق

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن هناك جهات سياسية تتربص بالثورة السودانية، مشددًا على ضرورة توحيد الخطاب بين الشركاء في السودان لتجاوز المرحلة الراهنة.

وأضاف حسب ما أعلنته “العربية”، اليوم الأحد، أن هناك جهات لا ترغب بالتوصل إلى اتفاق في السودان، لافتًا إلى أن سيتم النتشاور مع الشركاء في قوى الحرية حول الأسماء المرشحة للمجلس السيادي.

وأوضح “البرهان”، أن الأشخاص الذين فضوا اعتصام القيادة في الخرطوم قيد الاعتقال، مشيرًا إلى أنه سيتم حل المجلس العسكري في السودان بعد تشكيل مجلس السيادة.