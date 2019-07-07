شكرا لقرائتكم خبر عن إصدارات «رصانة» في مكتبة الكونغرس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» الدكتور محمد بن صقر السلمي، أنّ إصدارات المعهد ستكون متاحة في مكتبة الكونغرس الأمريكية. وأشار الدكتور السلمي إلى أنّ المكتبة الأمريكية طلبت خمس نسخ من جميع إصدارات المعهد المطبوعة؛ لعرضها للمهتمين.

وتُعدُّ مكتبة الكونغرس من أقدم المؤسسات الفيدرالية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بمثابة الذراع البحثي للكونغرس، كما أنّها أكبر مكتبة في العالم، إذ تحتوي على الملايين من الكتب، والتسجيلات، وكذلك الصور، والخرائط والمخطوطات في مجموعاتها، إضافةً إلى أنّ مهمتها تتمثل في دعم الكونغرس في تأدية واجباته الدستورية، وتحقيق المزيد من الارتقاء في المعرفة والإبداع. وتضم المكتبة أكثر من 36.8 مليون كتاب مفهرس، ومواد مطبوعة أخرى في 470 لغة، وأكثر من 68.9 مخطوطة، كما تحتوي على أكبر مجموعة للكتب النادرة في أمريكا الشمالية، وأكبر مجموعة في العالم للموارد القانونية، والأفلام، والخرائط، إضافةً إلى التسجيلات الصوتية.

يُذكر أنّ المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة»، معهد أهلي غير ربحي مستقل، يقدم استشارات، ودورات تدريبية، ودراسات إستراتيجية، واستشرافية متخصصة في الشأن الإيراني، فيما حصل على المركز الأول في التصنيف العالمي من جامعة بنسيلفانيا لعام 2018-2019م على مستوى المملكة العربية السعودية، والتاسع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ 28 من بين مراكز الدراسات الإقليمية، وعالميًا حصل على المركز 169 من بين 8200 مؤسسة بحثية حول العالم.