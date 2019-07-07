شكرا لقرائتكم اليمن.. التحالف يستهدف معسكراً حوثياً في إب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في أحد المعسكرات بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات جوية على تجمعات للحوثيين في معسكر الحمزة الكائن بمديرية السبرة جنوب شرق المحافظة، دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف.

وتأتي هذه الغارات بعد يومين على غارات جوية مماثلة استهدفت مواقع الحوثيين في المعسكر.

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واستهدفت مقاتلات التحالف هذا المعسكر الذي يقع على الخط الرابط بين محافظتي إب والضالع، عشرات المرات، حيث يعتبر من أهم معسكرات التدريب الحوثية الذي تستعين به الميليشيات في تسيير عملياتها العسكرية في محافظات تعز والضالع والحديدة.

عملية عسكرية في الضالع

إلى ذلك، شنت القوات المشتركة من الجيش والمقاومة عملية عسكرية على مواقع ميليشيات الحوثيين في اطراف منطقة القفلة وفي منطقة الفاخر كما استهدافت خط تعزيز الميليشيات الرابط بين من منطقتي شليل العود في الضالع.

وأكدت مصادر ميدانية أن اشتباكات متقطعة دارت بين تشكيلات القوات المشتركة والمقاومة من جهة والميليشيا الحوثية من جهة ثانية في جبهة قفلة - شخب بشمال الضالع.

كما جرى تبادل قصف مدفعي كثيف في جبهة الفاخر شمال وشمال شرق مديرية قعطبة استهدفت خلاله ميليشيات الحوثي منازل المواطنين في قعطبة، وامتدت الإشتباكات إلى مناطق شليل وهجار.