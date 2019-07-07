أفادت معلومات صحفية بأن احد المواطنين عثر فجر اليوم على حقيبة في موقف الخرافي التابع لمطار بيروت الدولب، وسلمها الى الاجهزة الامنية في المطار حيث تولت فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في سرية قوى الأمن الداخلي تفتيشها ليتبين انها تحتوي في داخلها على 14,950 كيلو غرام من الذهب ومبلغ 63200 يورو، و 170000 دولار أميركي، وتبين لفصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في قوى الأمن الداخلي ان الحقيبة تعود للمواطن اللبناني أ.ك .والذي كان وصل الى لبنان من توغو عبر إثيوبيا على متن الخطوط الإثيوبية،
وبعدما تم الاتصال به تبين انه قد صرح على كمية الذهب وغير مصرح عن الاموال التي وجدت في الحقيبة، وتم التحقيق معه وبعد اشارة القضاء المالي تم توقيفه مع المضبوطات واحالته الى الجرائم المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على حقيبة فيها كميات من الذهب ومبالغ مالية بالمطار وتوقيف صاحبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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