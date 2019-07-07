أكّد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​​نقولا صحناوي​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "بئس الزمان الذي يجول فيه رئيس أكبر تكتل نيابي في المناطق اللبنانية ويمد يده للجميع ويكون الى جانب المواطنين وهمومهم فيقابله بعض أمراء الحروب و​الطوائف​ بالشتائم والحواجز ومحاولات الاغتيال".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: بئس زمن مقابلة زيارة رئيس أكبر تكتل نيابي بالشتائم والحواجز ومحاولات الاغتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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