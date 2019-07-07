الجميّل من إهمج: الوقت حان للمحاسبة على الأداء وعدم الالتزام بالوعود

رأى رئيس حزب "​الكتائب​ ال​لبنان​ية" النائب سامي الجميّل أن "الوقت قد حان حتى لا يجرنا أحد الى صراعاته وأن نقول الحقيقة ونأتي بطبقة جديدة تحكم البلد برؤية وكفاءة وصدق"، مضيفًا أن "الوقت قد حان للمحاسبة على الأداء والعودة الى الكلام الذي أطلق في ​الانتخابات​ والمحاسبة على عدم الالتزام بالوعود".

ولفت الجميل، خلال زيارته الى ​بلدة اهمج​ التي استهلّها بلقاء الكتائبيين في قسم البلدة، إلى أن "الجميع يتذكّر الكلام الذي قيل قبل الانتخابات، البعض وعدنا بازدهار اقتصادي وبمليارات سيدر التي ستأتي الى لبنان والخير سيفيض والبلد سينهض والبعض الآخر وعدنا بأنه سيكون معارضة وزايد حتى علينا في موضوع رفضه للواقع الذي نعيشه. انتهت الانتخابات ولم نرَ لا ازدهاراً ولا معارضة، وعادوا جميعاً لينضموا الى بعضهم البعض ويتصرّفوا على حساب المواطن اللبناني".

واعتبر الجميّل أن "الكتائب لطالما حذّرت من كل الأمور التي تحصل من التسوية والصفقات وكانت على حق وهي ستكون دوماً الصوت الذي يقول الحق ويجاهر بالحقيقة ويبقى وفياً لتضحيات الشهداء".