ضاهر: شراكة القطاع العام والخاص هي المدخل للحل والدولة فشلت في إدارة المرافق الحياتية

شدد النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، على أن "الشراكة بين ​القطاع العام​ والخاص هي المدخل للحل"، موضحًا أن "​الدولة​ فشلت في إدارة المرافق الحياتية وقد اثبتت ذلك في كثير من المحطات وهي أيضًا الحل لوقف الهدر و​الفساد​ والسمسرات والعمولات والتوظيف ضمن معايير الجدارة وليس ضمن ​المحاصصة​ الطائفية ليشعر المواطن بانتمائه الى وطن وليس الى حزب او طائفة".

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