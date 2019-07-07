بلدة جدايل تستقبل ذكائر القديس بادري بيو

استقبلت رعية مار ضومط- جدايل للموارنة ذخائر القديس بادري بيو اليوم عند التاسعة صباحًا، واحتفل بالذبيحة الالهية كاهن الرعية الأب وسيم أبي افرام عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

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