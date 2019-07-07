المطران درويش كرم الجمعيات والمؤسسات التي ساهمت بإنجاح احتفالات خميس الجسد الإلهي

كرّم رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش الجمعيات والمؤسسات التي ساهمت في انجاح احتفالات خميس الجسد الإلهي لهذا العام، خلال قداس احتفالي ترأسه في كاتدرائية سيدة النجاة في زحلة، عاونه فيه النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم، خادم الرعية الأب ادمون بخاش والأب جان بول ابو نعوم، وحضره جمهور كبير من المؤمنين تقدمهم عضو مجلس بلدية زحلة-المعلقة وتعنايل غسان المر، الإعلاميين عبدو الحلو ونتالي عيسى حميمص، صاحب تلفزيون زحلة جوزف شعنين، المدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية ومدير مركز زحلة فادي الفحل.
وشكر المطران درويش كل الجمعيات والمؤسسات التي ساهمت في انجاح احتفالات خميس الجسد، من بلدية زحلة - المعلقة وتعنايل، الجمعيات الكشفية، حركات الشبيبة، المدارس، الأخويات، الصليب الأحمر، الدفاع المدني، القوى الأمنية من جيش وقوى أمن وشرطة بلدية، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ومواقع التواصل الإجتماعي، وجوقة الكاتدرائية.
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