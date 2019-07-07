النشرة: اهالي بلدات صبوبا حربتا حلبتا العين يناشدون بالتدخل للحد من توسع الحريق

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأنه "يناشد اهالي بلدات صبوبا حربتا حلبتا العين على الجرد الغربي كافة المعنيين وطوافات ​الجيش اللبناني​ بالتدخل السريع للحد من انتشار وتوسع رقعة الحريق الذي التهم عدد كبير من اشجار اللزاب والملول والسنديان منذ حوالي الساعة، ولتجنب احتراق محميات اللزاب الموجودة في المنطقة بالاضافة الى امتداد النيران الى القرى والبلدات السكنية".

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